Imanol, como en aquella recta final de la 2017-18

Cuando Imanol se puso al frente de la Real Sociedad en la recta final de la 2017-18 no se podría imaginar que dos años después se encontraría en una situación en cierto modo similar.

La temporada será un sprint final para todos los equipos. Habrá quien lo gestione mejor y quien lo lleve peor. Imanol tiene, al menos, una experiencia reciente en una situación similar.

Aquella recta final de la 2017-18, la Real de Imanol hizo 16 de 27 puntos posibles, amarrando la salvación y finalizando el torneo en duodécima posición. Y ahora le toca hacer algo similar.

Serán once jornadas, y no nueve, y el objetivo es la Champions, no la permanencia. Por lo demás, la situación es parecida, porque volver a competir tras tres meses de parón es casi como encontrarse con un equipo nuevo.

Aquella Real de Imanol demostró una fortaleza defensiva envidiable, y esa es la receta que deberá aplicar para salir airosa de este desafío.