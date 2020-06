Imanol, con tranquilidad pese a las tres derrotas

El entrenador de la Real Sociedad Imanol Alguacil afronta con ilusión su partido del lunes ante el Getafe y, a pesar de la crisis de resultados en las que está inmerso su equipo, aseguró que "muchos cambiarían su situación" por la de su equipo.

El conjunto guipuzcoano viajará a Getafe después de enlazar tres derrotas, una de sus peores rachas en los dos últimos años, algo que no frena los deseos de Imanol de clasificarse para Europa, sin descartar todavía la Liga de Campeones.

"No estoy preocupado porque hace cuatro jornadas sacábamos pecho viendo donde estábamos en la clasificación y orgullosos de nuestro equipo. No han sido buenos partidos pero creo que no merecimos perder alguno de ellos", enfatizó el técnico realista al analizar la próxima jornada.

"Jugamos un encuentro importante ante un gran rival pero tenemos 47 puntos y pase lo que pase en Getafe seguiremos teniéndolos y es una cifra difícil de conseguir", señaló el preparador guipuzcoano.

Imanol auguró un partido "lento", sin mucho ritmo por los cinco cambios que pueden introducir cada equipo, el calor y las dos pausas para hidratación de los jugadores, además de las características del juego azulón que, a juicio de Imanol, no le conviene a la Real..

"Son muy fuertes en defensa, saben presionar, juegan bien a los huecos y es un equipo de carácter ganador con su entrenador, aunque su juego no nos viene nada bien", lamentó el entrenador de la Real.

Imanol puso buena cara ante los malos resultados, afirmó estar "tranquilo" por su situación y deseó que sus "peores momentos como entrenador sean estos que estamos viviendo, porque veo a mi plantilla con una ilusión tremenda por lograr el objetivo y también porque no están tan lejos de ser el equipo que eran".