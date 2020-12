Imanol cree que la Real "dejó vivo" al Eibar

El entrenador de la Real Sociedad Imanol Alguacil lamentó que su equipo "dejó vivo" al Eibar en una primera mitad en la que fue dominador claro del juego para luego ser superado tras el descanso por los armeros (1-1).

Alguacil aseguró que en los primeros 45 minutos su equipo fue "superior" y fue consciente del peligro de "perdonar" ante un Eibar que "ha hecho su presión muy arriba, con un punto más agresivo y se nos ha ido el partido".

Valoró, no obstante, el empate después del desgaste del partido de Nápoles, recordó que solo ha perdido dos partidos de los 19 que ha jugado esta temporada y confía en que sigan igual "porque quedan muchos partidos"

"Somos el equipo más goleador de LaLiga, se han hecho ocasiones pero solo marcamos un gol. Ojalá que sigamos con estos mismos números de goles marcados y puntos conseguidos aunque no es fácil lo que estamos haciendo", resumió un técnico guipuzcoano que prefiere que no se hable de su equipo si ello favorece sus objetivos.

"No me importa que no hablen de nosotros y que sigan así porque mientras estemos ahí arriba no hay ningún problema y espero que dentro de unos meses sigamos estando donde estamos", declaró sobre este aspecto el preparador txuri urdin.

Alguacil no confía en poder recuperar ante el Barcelona este miércoles al capitán Mikel Oyarzabal ni al central Aritz Elustondo. Del primero dijo que será "casi imposible", y al segundo lo descartó "para esta semana y la siguiente" por "fisuras en las costillas".

Eso sí, espera poder tener a su disposición a David Silva, que superó la prueba tras una lesión muscular: "Ha notado mejoría, después de hablarlo con el médico, entendíamos que era bueno que tuviese sus primeros minutos. Ha acabado bien, cargado del sóleo, fruto de la inactividad. Espero que no sea nada, solo una sobrecarga porque la otra lesión está olvidada".