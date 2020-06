Imanol da por hecho que Odegaard se quedará otra temporada

Odegaard, en su cesión a la Real Sociedad procedente del Madrid, está siendo de los futbolistas más destacados del campeonato. De ahí que cada vez sea mayor la sensación de que Zidane le repescará para unirle a su plantilla. Pero Imanol, entrenador 'txuri-urdin', da por hecho que esto no sucederá.

"Es algo no he hablado con él, pero yo doy por hecho que va a estar aquí. Por cómo le veo y cómo ha venido después del colgamiento y eso te dice mucho y cómo estaba antes de pararse todo esto. La vuelta ha sido igual y eso me hace estar tranquilo, pero, luego, esto es fútbol y puede pasar de todo", dijo en la rueda de prensa previa a esta jornada.

"Todos están ilusionado en terminar bien el año y disfrutar del siguiente, Odegaard sabe que está en un gran club, que le da mucho, le veo ilusionado y con ganas de competir", añadió. El contrato de préstamo que firmaron le da la razón, pero habrá que ver si los 'merengues' lo interrumpen.

Sobre cómo han llevado los últimos entrenos, aseguró: "Superorgulloso de lo profesionales que han sido los jugadores y cómo se han portado en el confinamiento, y, aunque hemos tenido poco tiempo para trabajar, estoy contento de todo el trabajo que hemos hecho y sin excusas".