Imanol destacó la "increíble" temporada del Granada

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, destacó la gran campaña del Granada, al que espera "fuerte" en el Reale Arena tras su victoria este jueves en Europa League y dijo que el conjunto andaluz "está realizando una temporada para quitarse el sombrero". "Siempre le he visto bien y ahora está haciendo una temporada increíble, con un gran entrenador. Son competitivos en todos los partidos y buena parte de ese éxito es de Diego Martínez", analizó el técnico de la Real, que destacó que la buena imagen del Granada "no es ninguna casualidad, porque son varias temporadas así".



Alguacil subrayó además que, a pesar de las muchas bajas que tiene su rival, el triunfo ante el Molde noruego en Europa "le ha dado mucha fuerza y van a venir a por todas el domingo". Lamentó que el encuentro le llegue un poco pronto a Carlos Fernández, que sobresalió en su cesión del Sevilla al Granada, aseguró que todavía le falta "un puntito" pero que está "camino de cogerlo" porque "si tuviera que entrenar las 24 horas, lo haría".

"Creo que es el jugador que he visto en los últimos años con más ambición a la hora de entrenar", ha dicho Alguacil del delantero sevillano. No descartó para este domingo a Nacho Monreal, entre algodones en los últimos días, y señaló que mañana le hará una última prueba pero que será conservador y no arriesgará con el lateral navarro. Ve a su equipo en muy buen momento para este encuentro y afirmó que debería de ser "el segundo más goleador de la Liga y el menos goleado", teniendo en cuenta el número de ocasiones que genera y que es el que menos disparos recibe, por lo que se declaró "satisfecho a medias".



Se negó, por otro lado, a especular en este momento con la final de la Copa del Rey y se limitó a recordar que "no hay mejor manera de llegar a esa cita que ganar el Granada y luego el siguiente partido que va a ser nuestro objetivo, siempre poniendo en el campo el mejor bloque posible".