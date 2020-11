Imanol echó flores a Emery y espera a Silva

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no se mostró este sábado preocupado por la posible baja de David Silva ante el Villarreal que sería la segunda ausencia consecutiva del canario por lesión, porque, según comentó, cuenta con jugadores para competir con "un equipo de nivel".

"David es un jugador experimentado y conoce su cuerpo. Si dice que está bien no habrá duda, pero, si no puede, el nivel del equipo ha sido siempre bueno esté o no. No es lo mismo jugar con Oyarzabal o con Barrenetxea, o Januzaj o Merquelanz, porque cada uno tiene sus características y el equipo será diferente pero yo estoy a gusto con todos", señaló el preparador guipuzcoano.

"Yo me tengo que preocupar de mi equipo, no de cómo venga el rival. Estamos preparados para luchar por un objetivo que es el de siempre, el de ser competitivos y mantener nuestra dignidad, aunque ciertamente el Villarreal vendrá con mayor frescura que nosotros", declaró Alguacil, tras el exigente partido que los donostiarras afrontaron el jueves en los Países Bajos ante el AZ Alkmaar.

"El Villarreal tiene un gran técnico -añadió-, no en balde lleva más de 800 partidos dirigidos, la mayor parte con grandes equipos. Es un entrenador enorme y tengo que felicitarle por su gran trayectoria", dijo al referirse a Unai Emery.

Por otra parte, el buen comportamiento de los jugadores que desde el filial están aportando este año al primer equipo, una de las claves en la presente temporada, hace sentirse orgulloso al entrenador de la Real, quien recordó que él también fue "un producto de la cantera y que ésta es una característica de este club que le hace diferente".