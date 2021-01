Imanol elogió a Carlos Fernández, al que quiere hacer debutar ya

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, está dispuesto a hacer debutar en Copa en el Benito Villamarín al ex sevillista Carlos Fernández, fichado este domingo, porque cree que está "para jugar algunos minutos".

"Carlos no ha jugado mucho con el Sevilla y por tanto no tiene ritmo, pero cuando lo coja está claro que es un gran jugador. Yo le veo bien, es agresivo y nos da algo que no tenemos, por lo que si está para jugar, según como vaya el partido, podría hacerlo", declaró Alguacil, que le ha incluido en la convocatoria.

Para el entrenador, el atacante supone una pieza con unas cualidades que le vendrán muy bien a su Real: "Nos puede aportar por lo que es, un chico de área, con la portería entre ceja y ceja".

"Es agresivo al atacar el balón en el área, y dar continuidad al juego. Es algo que nos falta a arriba, ese punto de agresividad a la hora de atacar el balón y los espacios", ha reflexionado.