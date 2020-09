Imanol exigió igualdad en el protocolo del COVID-19 tras el empate

El Real Valladolid y la Real Sociedad se repartieron los puntos en el duelo de este domingo de la primera jornada de LaLiga Santander. Míchel y Roberto López, los goleadores.

Tras el partido, en la habitual rueda de prensa de los entrenadores, Imanol Alguacil pidió igualdad en el protocolo del coronavirus: "Lo que no puede ser que nosotros lleguemos 40 minutos antes al partido cuando el rival ya lleva una hora y media aquí. Lo quería decir, no como excusa, sino para pedir que el protocolo sea el mismo para todos".

Además, en referencia al duelo de Pucela, manifestó: "Lógicamente, la intención era ganar, pero también hay un rival que no concede casi ocasiones, al que es difícil hacerle goles, como ha demostrado".

"La primera parte ha sido igualada, con opciones para los dos. Nosotros sin remates y ellos haciendo el gol en un desajuste, no hemos sido agresivos. Con el empate, sentía que podía estar más cerca la victoria, y de ahí la entrada de Januzaj, Bautista y Oyarzabal. Cuando no puedes ganar, un punto hay que darlo por bueno, mas fuera de casa y en un campo difícil", agregó,

Imanol también destacó el gran partido de Ander Barrenetxea: "Ha estado muy bien en la primera parte, le hemos tenido que cambiar al final porque estaba ya con molestias. Pero creo que el resto también, aunque hemos estado imprecisos. Hacía mucho calor, el balón no circulaba bien..."

Además, se refirió a la suplencia de Le Normand. "Los tres han hecho una pretemporada similar, pero hoy entendía que la pareja que nos podía ayudar a ganar el partido era la de Elustondo y Diego. Pero el día a día dirá quien juega, lo hará el que se gane el puesto, no vamos a regalar nada, y luego en el partido me tienen que demostrar que he acertado", añadió.