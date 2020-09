Imanol lamentó la fragilidad defensiva de su equipo

El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, consideró que su equipo mereció "otro resultado" ante el Valencia y lamentó que los rivales le hagan daño "con pocas ocasiones".

"El partido que hemos hecho, en juego, en trabajo...mis jugadores no merecían este resultado, pero es así", admitió Alguacil, que dijo también que esta derrota "hace daño" y que el vestuario está "con rabia, dolor y mala leche".

"Han tenido una ocasión y han ganado, mientras que nosotros hemos hecho las cosas bien, jugando al fútbol, pero no hemos acertado", resumió Alguacil, que subrayó que con lo que hicieron sus jugadores "lo normal es que ganes porque han pasado por encima a un Valencia que es el Valencia".

El técnico de la Real Sociedad xplicó los cuatro cambios que hizo de una tacada, dijo que pensaba hacer sólo tres pero que la lesión de Januzaj le obligó a sacarle del campo y no quiso comentar nada sobre el gol anulado a Le Normand en el minuto 94.

"Sobre el tanto anulado no tengo nada que decir porque el árbitro ha dicho que no es legal, eso será porque lo vería claro para no dar por bueno el gol y dicen que ha sido con la mano. Yo no he visto la jugada", declaró Alguacil.