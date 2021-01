Imanol lamentó los regalos hechos al Sevilla

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, asumió la derrota sufrida este sábado por su equipo (3-2) en el Sánchez-Pizjuán, ya que resulta "complicado" sumar "cuando regalas cosas a un equipo como el Sevilla" al que ha "concedido muchas cosas sin balón".

Imanol Alguacil aseguró que "no estaba muy contento al descanso" a pesar de que su equipo empataba a dos y había "hecho cosas buenas con el balón y tenido el 2-3" en un tiro de Jon Guridi, pese a lo cual había "concedido mucho. Si no vas de verdad a las disputas... así no se puede jugar, ha faltado agresividad en los duelos", puntualizó.

El técnico donostiarra no quiere que el defensa francés Modibo Sagnan "sea el señalado" por su cambio al descanso, ya que considera que "la culpa de la derrota es del entrenador, pero pasan cosas y los jugadores son responsables. No hay excusas, pese a que la línea defensiva" que alineó en el Sánchez-Pizjuán "era muy joven".

"Sabíamos que había que ir a muerte en todos los duelos. En defensa hemos estado fatal. Si ante el Sevilla perdonas, lo pagas. A este equipo no se le pueden dar tantas facilidades. Si no le igualas su intensidad, estás muerto. En defensa, en todas las líneas, no hemos estado como teníamos que estar. Hemos concedido mucho, sobre todo en los primeros quince minutos", aseveró el preparador vasco.

Completada la primera vuelta, Imanol afirmó que "no hay duda de que" a la Real Sociedad le "faltan puntos" porque ha carecido de "efectividad. No está mal tener 30, pero con cuatro más no pasaría nada y, aunque hay que darle valor a lo hecho", no quiere que "nadie se quede sólo con el gran inicio de temporada", dijo.

"Si somos mejores y no somos efectivos, dejamos de sumar. Estoy muy contento con toda la plantilla. Los jugadores hacen las cosas bien, aunque tiene que acertar más", insistió Imanol Alguacil.