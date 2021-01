Imanol pidió que "todos los peores momentos sean así" para la Real

El entrenador de la Real Sociedad Imanol Alguacil reconoció este viernes los problemas que padece su equipo aunque no cree que atraviese una crisis y confía en que "ojalá los peores momentos del equipo siempre sean como estos".

"Vamos sextos en liga, tenemos que jugar una final de Copa, vivos en Europa, caímos en la Supercopa ante el Barcelona y todos vieron cómo fue, al igual que ante el Betis", explicó el entrenador realista en su comparecencia previa al encuentro contra el Villarreal.

Alguacil analizó a su próximo rival, un equipo castellonense que "ha hecho una plantilla de Champions, solo ha perdido dos partidos, está dirigido por un gran entrenador... pero si ganamos allí les empatamos en la clasificación", recordó Alguacil.

Considera muy importante vencer en La Cerámica tras una racha adversa de solo dos triunfos en 16 encuentros, porque considera que todo quedará atrás si "se logran dos victorias, ya que entonces se encarrilaría el camino y no estamos lejos de ello", enfatizó.

El preparador oriotarra tuvo que defenderse, por otro lado, de las críticas por sus decisiones en la derrota en Copa ante el Betis, centradas en la gestión de los cambios.

"Las críticas no me afectan aunque se respetan porque cuando haces sustituciones y no se traducen en victorias... pero se hacen siempre para mejorar al equipo", explicó el preparador realista.

No obstante, se detuvo en argumentar los motivos de cada sustitución del pasado martes ante el Betis, muy discutidas, e insistió en que todas ellas las hizo pensando en que el equipo afrontaría mejor la situación de inferioridad en la que se quedó tras la expulsión de Asier Illarramendi, de quien ha dicho que no lo sustituyó antes "porque estaba siendo el mejor de los 22".

Ha comentado que Igor Zubeldia sufre molestias y no ha sido convocado, que David Silva "cada vez va haciendo más cosas" y que espera que la próxima semana pueda incluso practicar algunos ejercicios con el grupo, aunque no ha querido aventurar plazos de recuperación.