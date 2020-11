Imanol quiere disfrutar con los pies en el suelo

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, afirmó tras la victoria de su equipo este domingo por 0-1 ante el Cádiz que le mantiene en el liderato de la Liga, que pretende "disfrutar del momento con los pies en el suelo".

Imanol señaló en rueda de prensa que no se plantea la posibilidad de ganar la Liga y recordó que se cumple la décima jornada y que queda muchísima competición.

"Lo vengo repitiendo, y hasta que no queden cinco partidos la clasificación no me dice nada", manifestó el técnico donostiarra.

Para Imanol, "no sirve de nada estar ahora primero", y recalcó que "cuando queden cinco partidos, si estás ahí, estarás peleando".

El entrenador de la Real Sociedad advirtió de que "queda todo el invierno, que va a ser duro", y que la intención de su equipo es "dar continuidad a todo lo bueno que estamos haciendo".

El que fue lateral derecho en los años 90 indicó que desconoce "a quién le puede entrar vértigo". "No pienso en que llevamos seis partidos ganados, sino en el entrenamiento y en preparar el siguiente partido", subrayó.