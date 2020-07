Imanol recuerda que la Real sigue dependiendo de sí misma

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se mostró relativamente satisfecho con el empate logrado ante el Levante en La Nucía porque les permite mantener el sueño de clasificarse para la Europa League y, sobre todo, depender de ellos mismos para lograrlo.

"Al final le he dado valor al punto porque nos permite soñar y depender de nosotros mismos. Afrontamos los enfrentamientos directos con toda la ilusión del mundo y si somos capaces de ganarlos vamos a lograr el objetivo", explicó en rueda de prensa.

Imanol dijo que pese a la "pena" por querer ganar han dado por bueno el punto "pensando que en los enfrentamientos directos nos jugamos todo con los de arriba y es lo que queríamos a principio de temporada y la mejor noticia es que dependemos de nosotros".

El técnico dijo que hicieron "un trabajo bestial en el primer tiempo, creo que hemos tenido opciones de hacer muchísimo más daño pero cada vez que no finalizábamos, ellos nos hacían daño y era peligroso". "Después de ponernos por delante que te hagan un gol como el que nos han hecho duele, pero hemos hecho las cosas bien y creo que hemos merecido más", señaló el técnico que dijo que fue una "jugada tonta".

"En el segundo tiempo hemos acusado el cansancio. Hacía un calor terrible. Les he dicho de juntarnos un poco mas y en ataque no hemos estado tan brillantes, pero no podíamos ir con el cansancio que llevábamos a apretar al Levante, que sabe jugar muy bien y que si vas tarde y vas mal te hace mucho daño", advirtió.

"Había que protegerse y hemos estado nivel pero ofensivamente nos ha costado mucho más pero no por el cambio del sistema sino por el cansancio y por el trabajo que han hecho ellos", insistió.

Imanol dijo que tener menos descanso que los rivales "tiene una importancia terrible pero no vamos a buscar excusas en esos y vamos a afrontarlos como se merece y como se merece este club al que defendemos, el grupo no se ha parado a pensar o a lamentar eso".

El técnico dijo que varios jugadores acabaron tocados y que será muy importante la recuperación de cara al siguiente encuentro ante el Granada pero dijo que son los que son "y vamos a ir con toda la ilusión del mundo".