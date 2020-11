Immobile explotó ante las acusaciones de que se saltó el protocolo

La confusión es máxima en Italia alrededor de la Lazio, donde se notificaron tres en los test de la UEFA. Sin embargo, el club hizo otros a la plantilla en Italia donde no hubo ningún caso diagnosticado. Mientras, en Italia se ha puesto en duda en este asunto a Ciro Immobile.

Hasta última hora, Simone Inzaghi mantenía la esperanza de tener a sus jugadores disponibles, entre ellos al delantero italiano, quien se quiso defender en redes sociales de las críticas que aseguran que tanto él como varios compañeros violaron el protocolo anti-COVID-19.

A través de Instagram, el delantero aseguró que siempre ha respetado las normas y aseguró que tomaría medidas legales contra quienes difundieran esta versión.

"El respeto por las reglas, dentro y fuera del campo, es algo que me he impuesto siempre como hombre y deportista. Respeto todos los protocolos sanitarios que las autoridades competentes, deportivas o no, me han impuesto. No solo para salvar mi salud, sino la de mis seres queridos y mis compañeros", comenzó Immobile.

"Además, creo que cualquier persona que tenga cierta visibilidad en los medios debe dar buen ejemplo, especialmente en estos momentos de confusión en los que todos estamos llamados a comportarnos rigurosamente para evitar la expansión de la pandemia", continuó.

"No me voy a meter en las polémicas de aquellos que quieren distraerme de un partido tan importante. He respetado todos los protocolos sanitarios y por tanto, estoy tranquilo y concentrado en mi trabajo. No confío en nadie que cuestiona mi integridad y profesionalidad en un asunto del que no tengo responsabilidad alguna, y estoy dispuesto a tomar acciones legales para proteger mi imagen y mis derechos", concluyó.