Immobile, sobre David Silva: "Más asistencias para mí"

Immobile no se conforma con todo lo que ha logrado este año, que no es poco. 'Capocannoniere' y Bota de Oro son dos galardones que muy pocos tienen en sus vitrinas, aunque el italiano no quiere regodearse y ya mira al futuro.

En ese futuro podría aparecer David Silva. El español suena con fuerza para sumarse a las filas de la Lazio, un equipo ya repleto de buenos pasadores.

"¿Silva? Tendré más asistencias para mí. No me puedo quejar, en el equipo ya están Milinkovic, Correa y Luis Alberto", dijo Immobile en la entrega de un premio en Torre Annunziata.

"Luego me toca a mí convertir. Tendremos muchos compromisos, podemos hacerlo bien", aseguró acerca de una temporada en la que tendrán que enfrentarse al gran reto de la Champions.