Impactante: un rodillazo de su portero le fracturó la mandíbula a Pol Valentín

La mala fortuna se cebó este domingo con Pol Valentín. Entró al terreno de juego en el descanso y ni siquiera puedo terminarlo. En el tiempo de añadido, el zaguero tuvo que abandonar el campo.

Lo hizo después de una fortuita acción con Javier Belman, que intentó atrapar el balón por arriba y, con la rodilla, se llevó por delante a su compañero.

Valentín se llevó un fuerte rodillazo en la boca y, como informó el club al término del partido, sufre una fractura de mandíbula y deberá ser intervenido quirúrgicamente durante los próximos días.

"En el partido ante el Girona he sufrido una doble fractura de mandíbula y me tocará pasar por el quirófano. No dudéis que lo haré todo para poder estar cuanto antes ayudando al equipo. Volveré más fuerte", escribió el futbolista en redes.