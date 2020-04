Iñaki Williams sueña con estar en la Eurocopa 2021

La gran ilusión de Iñaki Williams es vestir la camiseta de la Selección Española en la Eurocopa 2021. Así lo espetó el futbolista del Athletic en plena cuarentena por el COVID-19.

"Tengo esa ilusión, ahora tengo un añito más para demostrar que puedo estar en esa lista. Ojalá la pelotita entre y todo será más fácil. Yo, desde luego, voy a dar todo lo que tenga para poder estar", dijo en 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

Williams es consciente de lo que se está viviendo en el mundo y deja el fútbol de lado. "Todavía no me lo planteo. Sigue habiendo gente que fallece todos los días, muchos afectados y seguimos saliendo a las ocho a aplaudir a todos los sanitarios. Vamos a valorar muchas cosas que antes seguramente no hacíamos porque lo podíamos hacer en cualquier momento", pensó.

El futbolista del Athletic explicó sus raras sensaciones al salir a la calle a comprar al supermercado. "No hay nadie por la calle, todo está desolado. En el paseo al supermercado es raro que no me pare nadie, que no haya gente. Están respetando quedarse en casa", añadió.

Sobre su condición física y el mantenimiento de la misma, Williams explicó lo ofrecido por el Athletic. "Nos trajeron una cinta de correr, bici estática, esterillas, gomas, todo lo necesario. Estoy quemando la cinta", bromeó.

"Es verdad que estamos acostumbrados a jugar cada cuatro o cinco días, pero hacer cinta en casa no es como correr en el campo. Sería absurdo volver a competir sin hacer una pequeña pretemporada, porque si no puede haber muchas lesiones y disgutos", aclaró.