Inaudito: el triunfo del Everton en el derbi se celebró ¡en misa!

El Everton cosechó este sábado una importante victoria frente al Liverpool en el derbi de Merseyside. Los 'toffes' ganaron por primera vez en Anfield desde 1999.

El combinado dirigido por Carlo Ancelotti celebró el triunfo por todo lo alto, aunque los futbolistas no fueron los únicos que lo hicieron.

La fiesta llegó hasta una de las iglesias de Merseyside: un cura ofreció su misa telemática con la bufanda del Everton en los hombros.

"Me he encontrado esta bufanda en la iglesia, no sé quién la ha traído, pero me parece muy apropiada", reconoció el sacerdote.