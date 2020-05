"¿Independencia? Sí, pero me iría de Cataluña"

Tras hablar largo y tendido con 'Mundo Deportivo' de su paso por prisión y sus últimos años, Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona, hablará en 'Lo de Évole', de 'La Sexta', durante el fin de semana.

Sus palabras más impactantes llegarán a la hora de opinar sobre la independencia de Catuluña. "Votaría que sí si se pudiera, pero me iría a casa. Si el resultado es que sí, yo me voy de Cataluña. Si el resultado es que no, me quedo", argumentó Rosell.

"¿Soy o no independentista? Eso es lo que pienso", confirmó el ex presidente 'culé' en el programa en un adelanto del que se hace eco 'AS'.

Más centrado en su caso, Rosell aseguró que sigue preguntándose qué intereses había en su investigación y entrada en prisión: "Quiero saber quién hay detrás de todo esto, quiero saberlo. Qué hay, ¿un fiscal que se levanta por la mañana y dice que va investigar privadamente lo que hice hace once años en Brasil?. Es que me cuesta, ¿eh?".