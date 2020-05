Indias admitió que la marcha de Braithwaite hizo daño al Leganés

El Barça llamó a la puerta de Braithwaite y el futbolista ni se lo pensó: se fue al Camp Nou.

El director deportivo del Leganés dio su opinión sobre aquella salida. "Me dio mucha rabia en su momento porque creo que el daño que nos hizo fue brutal. Ahora solo pienso en los jugadores que tenemos en plantilla, que son los que nos van a ayudar a salir del descenso", afirmó Txema Indias.

"Lo de Martin ya es historia y me duele por él, porque podría tener menos minutos, es un jugador muy valioso. Pero eso ya es agua pasada, historia para el Leganés. Solo nos tenemos que centrar en los que tenemos ahora mismo", añadió.

Sobre su continuidad, declaró: "La verdad es que estoy encantado de seguir creciendo en el Leganés. Estoy agradecido a que sigan contando conmigo. Me siento como un 'pepinero' más, con muchas ganas de seguir teniendo éxitos en este club".

"Estamos en un momento muy complicado a nivel mundial y del fútbol por la maldita pandemia. Es mejor firmar un año, ver cómo evoluciona el fútbol, más allá de que nuestro compromiso no es de seis años sino de una confianza total. Lo mejor por ambas partes es firmar un año y a partir de ahí veremos el que viene lo que pasa", opinó.

Indias reconoce que seguir siempre fue su primera opción: "Siempre lo he dicho y así se lo transmití al club en conversaciones incluso con Victoria. Mi primera opción siempre es el Leganés pero es verdad que quieres sentir que la otra parte también te quiere. En este caso es todo sencillo entre comillas".

"Es mi sexto año y creo que un puesto como el mío en la élite no es fácil, se tienen que dar circunstancias como que las dos partes quieran seguir juntas. Es lo que hemos hecho", agregó en una rueda de prensa telemática a preguntas de los medios que habitualmente cubren la actualidad del club.

La comunicación siempre ha sido fluida: "El club es muy familiar, no ahora porque haya renovado estoy teniendo más contacto con los propietarios. El contacto es diario. Sabemos que hay cosas en las que entre comillas no actuamos bien. Eso nos hace reflexionar e intentamos para el futuro mejorar. Deseamos que la gente se sienta a gusto en el Leganés, que cualquiera que esté en este club sea feliz para poder hacer su trabajo lo mejor posible".

En relación a las posibles contrataciones en el futuro indicó que las ventas de Youssef En-Nesyri y Braithwaite les han dejado en buena situación: "Dentro de la desgracia que ha venido en el mundo del fútbol creo que somos unos privilegiados y nos puede poner en un escenario bonito de cara al futuro. Pero nos tendremos que sentar con el club y a partir de ahí sacar valoraciones y ver qué hacemos en el futuro".

"Hay que esperar un poco, ver qué pasa en el mundo del fútbol. Pero creo que la economía en este mundo, al menos en el próximo año, bajará. Ojalá en el futuro se estabilice y volvamos otra vez a mejorar. Ahora los equipos que estén económicamente saneados están en mejor posición que los demás", señaló.

Todo dependerá de la categoría donde esté el equipo: "Ojalá supiéramos ya que íbamos a estar en Primera y todo sería más sencillo. Hay que estar preparados para los dos escenarios. A partir de ahí es complicado dar pasos aunque es verdad que estamos recabando mucha información, intentando estar posicionados dependiendo del escenario. Pero hasta que no pasen las jornadas y veamos hacia donde tirar, no es sencillo".

En el mercado competirán con rivales que han afrontado un ERTE pero que aspiran a hacer grandes inversiones: "Hace poco escuché a algún directivo decir que no sería ético y yo personalmente lo comparto".

"Si hace tres meses un club se ha tenido que someter a un ERTE por tener una situación muy compleja a nivel económico y esos ERTE te ayudan a seguir sobreviviendo no tendría ninguna lógica que en tres meses esos problemas económicos se solucionen y puedas hacer desembolsos que otros igual no podemos", consideró.

Asimismo cree que no habrá problema para que sigan los cedidos hasta final de curso, dejo abierta la continuidad del argentino Alexander Szymanowski y valoró el camino que lleva esta campaña: "Este año han pasado demasiadas cosas. No son excusas porque si estamos en la clasificación donde estamos seguramente habrá cosas que no hemos hecho del todo bien. Pero ha habido otras muchas situaciones ajenas a nosotros que no nos han favorecido en nada".

"Creo que hay que olvidarse de todo lo que ha pasado, no mirar las cosas negativas y solo pensar en las once jornadas que vienen por delante, en dar el máximo posible. Tenemos al alcance de nuestra mano, a pesar de todo, una salvación que puede ser muy bonita", manifestó.

En esa línea, concluyó: "Han pasado muchísimas cosas este año. Seguramente otro club en otra situación estaría casi descendido y le sobrarían estas once jornadas. Pero a pesar de ello hemos sido capaces de levantarnos".

"Creo de verdad que el club debe seguir en Primera porque hay mucha gente comprometida, porque tenemos una segunda oportunidad de once jornadas para poder dar el máximo posible y vernos otro año en Primera", finalizó.