Indignación en Italia por no poder regresar hasta el 18 de mayo

La decisión del Gobierno italiano de prohibir los entrenamientos de los clubes de fútbol hasta al menos el 18 de mayo, pese a que los atletas que practican deportes individuales puedan hacerlo desde el día 4, ha sido recibida con disgusto y duras polémicas por parte del mundo del 'Calcio'.

Según las nuevas medidas para la convivencia con el coronavirus, oficializadas el domingo por el primer ministro, Giuseppe Conte, los atletas que practiquen disciplinas individuales podrán volver a ejercitarse el 4 de mayo, mientras que los equipos de fútbol deberán esperar dos semanas más para poder trabajar en grupo en los centros deportivos.

Una decisión recibida con disgusto por el fútbol, que está decidido a terminar la temporada antes del 2 de agosto y que, con este nuevo retraso, ve más complicado contener unas pérdidas ya millonarias.

El que reaccionó de forma más dura fue la Lazio, que lleva ya varias semanas pidiendo volver a entrenar y que tachó, a través de su director deportivo, el albanés Igli Tare, de "discriminatoria" la decisión del Gobierno.

"Estamos sorprendidos por las palabras del primer ministro (Giuseppe) Conte y del ministro de deporte (Vincenzo) Spadafora. El 4 de mayo debía ser el momento para reanudar los entrenamientos. Consideradas las decisiones tomadas para otros deportes, creemos que estamos discriminados", dijo Tare en declaraciones a la emisora oficial de la Lazio.

"No entiendo por qué es posible entrenarse en un parque público y no en unos centros deportivos. De esta forma no se tutela la salud de los jugadores. No sé qué objetivo tiene el ministro Spadafora, pero de esta forma no está ayudando al fútbol", prosiguió.

Y es que la Lazio, que ocupaba la segunda posición en la Serie A a un punto de distancia del líder antes de la interrupción de la Serie A, ordenó a sus jugadores quedarse en Roma a la espera de poderles citar para entrenar en el centro deportivo de Formello.

Fue una decisión particular, considerado que la casi totalidad de los clubes de la Serie A dio el visto bueno a sus jugadores extranjeros para regresar a sus países en este momento de bloqueo forzado de la competición.

Si la Lazio reaccionó de forma muy polémica, más contenida fue la reacción de la Federación de Fútbol italiana (FIGC), que destacó su voluntad de dejar a un lado los altercados y de trabajar para llegar listos al 18 de mayo.

"Trabajamos para que el fútbol se reanude en condiciones de seguridad, no para que simplemente se reanude. Seguiremos contactando con las instituciones con ganas de colaborar, avanzando propuestas, recibiendo observaciones y proponiendo soluciones", aseguró Gravina en declaraciones oficiales difundidas por la FIGC.

"La Comisión técnico-científica de la FIGC ha preparado un protocolo muy rígido, como lo han hecho todos los sectores que quieren volver a abrir, pero estamos listos para integrarlo y modificarlo recibiendo las indicaciones del mismo comité y del Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI). En cuanto esté mejorado, cumplirá con los requisitos necesarios para el visto bueno para reanudar la actividad el 18 de mayo", concluyó el presidente federal.

El plan de la Comisión técnico-científica federal es someter a los futbolistas a un examen serológico unas 72 o 96 horas antes de concentrarles en los centros deportivos, que se deberán desinfectar y blindar.

La Serie A fue interrumpida el pasado 9 de marzo en la jornada 26, con la Juventus líder con un punto de ventaja sobre la Lazio y nueve sobre el Inter de Milán, que tiene un choque menos.

Las 12 jornadas que quedan por disputarse deberán organizarse antes del 2 de agosto, fecha límite indicada por la FIGC para terminar el curso 2019-20.