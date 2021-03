"Inestable" SD Huesca para Pacheta, triunfo "sufrido" para Coudet

El Celta derrotó a la SD Huesca en uno de los partidazos de la jornada en Primera División -siete goles dan buena cuenta de ello- y los entrenadores de ambos conjuntos comparecieron con discursos distintos en rueda de prensa. Coudet, satisfecho; Pacheta, tocado.

"Partido loco. Está claro. A mí no me gusta este tipo de partidos. Nos han marcado un gol de balón parado, habrá que seguir analizando porque encajamos también la semana pasada. Hemos tardado en hacer cambios porque el equipo estaba bien. Hoy hemos estado inestables", afirmó el preparador de los oscenses.

"Es la misma sensación que la semana pasada. Estamos a cuatro, es que no miro, tenemos que ganar nosotros. El partido me deja frío por el resultado y porque hay cosas que tenemos que ajustar pero el equipo se levanta. Nos está costando tener fluidez, hoy me voy con que hemos acabado en el área rival", añadió.

Su homólogo explicó: "Sabíamos que iba a ser muy duro y muy difícil contrarrestar el juego aéreo con jugadores que tienen esas características. Es un campo difícil. Jugamos un partido importante y sumar tres puntos era fundamental después de que ganaran todos los de abajo. Después, cosas para corregir hay en todos los partidos".

Y dijo además: "Ellos tuvieron ocasiones, nosotros también tuvimos situaciones para terminarlo. Acabó sufrido. Para el espectador tuvo que ser un partido bárbaro, pero para mí fue bastante sufrido. Nos adaptamos a lo que presentó el partido. Nadie quiere encajar tres goles, pero también hicimos cuatro. Nos rehicimos de algunos errores al inicio. Al final queríamos llevarnos los tres puntos y estuvimos algo más metidos atrás".

Ferreiro y Rafa Mir, preocpados

Ferreiro y Rafa Mir, protagonistas por parte de la SD Huesca, hablaron a pie de campo tras la derrota. "Hay que remontar, los demás también se van a ir dejando puntos y nosotros tenemos que aprovechar eso, ir sumando y seguir trabajando con la cabeza alta", afirmó el primero.

"Cuesta mucho lograr un gol como para hacer tres y encima no puntuar. Preocupado por el equipo. Hay que seguir por la misma línea de trabajo y ambición" y cree que "cada vez se está más cerca de nuestro objetivo", explicó el delantero.