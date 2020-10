Infantino no se imagina un Mundial sin público

La FIFA informó el pasado martes que el presidente, Gianni Infantino, dio positivo por coronavirus. El presidente, que tiene síntomas leves, fue aislado por completo

El presidente, en unas palabras recogidas por el diario 'AS', habló sobre la posiblidad de no haber aficionados en el Mundial de Catar de 2022.

"No me puedo imaginar convocar Catar 2022 sin aficionados porque no habrá necesidad de celebrarlo en el caso de que se arranque el acontecimiento más importante del mundo sin aficiones", opinó.

Gianni Infantino dijo que todavía queda mucho tiempo hasta el año de la celebración del Mundial, pero que la situación de la pandemia no deja de ser una amenaza.

"Con la celebración del Mundial ya tenemos bastante tiempo para contener la pandemia, así como la comunidad mundial contendrá la pandemia con la llegada del invierno de 2022. Nos queda tiempo, pero de momento la crisis representa una amenaza en el mundo del fútbol", concluyó.