Inglaterra, Francia, Italia... ¿qué puede aportar Messi a su nuevo club?

Pasan las horas y aún parece increíble que Leo Messi haya decidido dejar el Barcelona. El argentino envió un burofax a su club este martes para anunciar su deseo de cambiar de aires y ya hay unos cuantos clubes que se ilusionan con su posible llegada.

¿Italia y un reencuentro con Cristiano?

Por situar cómo están las cosas, el Inter es el equipo que más se había atrevido hasta ahora a juguetear con la posible llegada del azulgrana. Leo parecía a años luz, pero hay que recordar que el padre de Messi adquirió unas oficinas en la capital lombarda y ahora todo podría cobrar sentido.

El Inter no es el equipo que arrebató a Ronaldo al Barcelona en 1997, pero en Italia sí que hay una ventajosa ley fiscal que ya permitió a la Juventus hacer frente a una operación como la de Cristiano Ronaldo hace un par de años.

Además, el club 'nerazzurro' tiene a Lautaro Martínez, un jugador por el que el Barça lleva interesándose toda la campaña. Si Leo se planta, el equipo azulgrana podría trabajar en esta vía, aunque en estos momentos es algo que la hinchada no le perdonaría a la directiva.

La Juventus es otro club que podría beneficiarse de la ventaja con el fisco que tienen los grandes cracks en el país transalpino. Sería un sueño ver en el mismo equipo a Cristiano Ronaldo y a Leo Messi, pero parece utópico.

La 'Vecchia Signora' lleva emitiendo señales desde hace meses de que el club no está en su mejor momento financiero. Incluso se especuló con una marcha de CR7, por lo que parece imposible pensar que ahora pueda hacerse con Leo.

Francia, otra opción, ¿con Neymar?

No hay muchos más destinos en Italia, pero en Francia sí que hay uno que podría ser interesante para todas las partes. El PSG haría hueco enseguida a Messi y ya lo dejó caer un Thomas Tuchel que, a pesar de todo, veía más dentro que fuera al 'albiceleste' del Barcelona.

Como sucede con el Inter, el Barcelona tendría un oscuro objeto de deseo en el PSG: Neymar. ¿Sería capaz de perdonar la hinchada 'culé' a la junta directiva si esta presenta una oferta de intercambio Messi-Neymar? ¿Dejaría Al-Khelaïfi marchar a su principal activo para hacer hueco a Leo?

Muchas incógnitas, demasiadas, que dejan la puerta abierta también a un aterrizaje de Messi en la Premier League. Por potencial económico, no le faltarán novias: Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool... La fantasía de un reencuentro con Pep Guardiola puede más que la realidad: su relación, aun cordial y de máximo respeto, no es la mejor.

Messi, fuera del Barça... ¿qué aportaría?

¿Qué puede aportar, por tanto, Leo Messi a su nuevo club? Pues bien, el rosarino lleva toda una vida, más de dos décadas, en un equipo que mantiene el mismo estilo y en el que lleva más de diez años siendo el líder indiscutible.

Ateniéndonos a lo que sucedió con Cristiano Ronaldo, se puede esperar un Messi igual de dominante en su nuevo equipo, aunque no tan capital como en Barcelona. En la entidad azulgrana, Leo dispone de un poder que quizás no tendrá en otro club. Ya el propio CR7 ha seguido siendo decisivo en la Juve, pero de otra manera: no es el jugador que monopolizaba el ataque del Real Madrid y se ha sabido buscar un nuevo papel.

Si bien físicamente ya no es el de hace cinco años, Leo aún mantiene un golpeo a balón parado impecable y una visión de juego inigualable en el fútbol actual. Se puede pensar que en su nuevo equipo vaya a tener un papel más importante en la construcción que en la finalización, aunque a Messi nunca se le puede descartar en la suerte del gol.

Con 33 años, aún tiene por lo menos cinco más si sigue cuidándose, aunque para eso tendría que entender que no puede jugar siempre. Algo que no ha comprendido en 'can Barça' por querer mantener el liderazgo hasta el final en un equipo que no siempre le ha correspondido.