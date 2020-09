Ings sigue de moda: colocación perfecta y gol en cinco minutos

Sí, hay muchos delanteros de moda, pero pocos como Ings. Delantero, goleador y buque insignia de un Southampton que volvió a precisar de sus servicios en el duelo contra el Burnley de la tercera jornada de la Premier League. Bien colocado, como siempre, abrió la lata.

Su compañero Che Adams se internó en el área de frente y, en cuanto levantó la cabeza, le encontró a él. Se la puso rasa y Danny resolvió que se habían puesto varios defensas delantes con un golpeo de pelota algo picado que acabó con el esférico en el fondo de las mallas.

Era su tercera diana en tres partidos este curso. En el anterior, firmó 25, lo que le catapultó a una plaza en la vitrina de atacantes más atractivos de Inglaterra. Si sigue a este nivel, podría romper su récord histórico de tantos. Hará falta que lo haga tan bien como ante los 'clarets'.

Otro aspecto que llamó la atención de su gol es que fue a los cinco minutos de comenzar el partido. Si bien es cierto que una diana tempranera se puede volver en contra del equipo que la marca, siempre viene bien que los delanteros hagan daño desde el principio.

No será por no avisar... Acaba de empezar y ya ha marcado Danny Ings



¿Quién no querría a un delantero como él en su equipo? #PremierLeagueDAZN pic.twitter.com/zIDPpXT12u