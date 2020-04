Iniesta dejó un 'recado' al Barça por su adiós: "Eché de menos algunas cosas"

Andrés Iniesta, ídolo del barcelonismo, ha sido protagonista de varias entresvistas estos días. También concedió una al diario 'El Mundo'. Entre otras cosas, trató su marcha del Camp Nou, y lo hizo con unas palabras a las que luego intentó quitar hierro, pero que dejaron un 'recadito' a los dirigentes.

Todo viene a colación de una frase que aparece en su documental: "En las relaciones, si no hablas las cosas, llega un momento en el que no hay vuelta atrás". ¿Y a qué se refería con ello? Pues eso explicó.

"En el contexto de mi salida del Barcelona, creo que la frase es muy explícita, muy real. Se suele decir que le das valor a las cosas cuando las has perdido, pues lo importante es darle valor a las cosas cuando las tienes, y que eso sea recíproco".

En cualquier caso, para Iniesta "esas cosas pasan y es por varios motivos. La decisión que yo tomé fue la que sentía que tenía que tomar".

También se refirió al 'Iniestazo' de Stamford Bridge, que señaló como un punto de inflexión en su carrera, aunque "quizá más a nivel mediático, de consideración, de ver que has sido tú el que has tenido ese momento de dar ese paso tan importante para tu club, porque ya llevaba años. Pero sí, ese gol me dio un impulso".

Igualmente, en el diario 'Marca' se refirió a la maravillosa sensación de haber sido aplaudido en tantos campos de España, especialmente a raíz del gol con el que España se proclamó campeona del mundo. "Es una de las mejores sensaciones o experiencias que me han dejado vivir como deportista y persona. Es algo que siempre voy a recordar, siempre estará en mi corazón. Estoy muy agradecido a la gente que me ha tratado bien".