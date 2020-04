Iniesta se vuelca con Albacete y dona camas y material a sanidad

La familia de Andrés Iniesta ha donado 20 camas al Hospital El Perpetuo Socorro de Albacete y está gestionando la llegada de más material para colaborar con la causa, según ha declarado a 'EFE' José Antonio Iniesta, padre del futbolista natural de Fuentealbilla.

El progenitor del ex jugador del Barcelona ha informado de que llevan trabajando "más de una semana" en la recopilación de material sanitario para tratar de "ayudar en todo lo posible", aunque ha remarcado que "no" quieren "hacer publicidad de las cantidades" que donan: "Lo hacemos porque entendemos que al tener posibilidades debemos ayudar para evitar más muertes".

José Antonio, que gestiona la bodega instalada en su localidad natal, Fuentealbilla, ha explicado que sigue funcionando para crear vino aunque, debido a las circunstancias, ahora dedican "el 80% del tiempo a hacer llamadas y gestionar la llegada de material para donarlo al hospital".

De hecho, ha confirmado que está en contacto directo con el jefe de urgencias del hospital de Albacete, Joaquín Payá, al que le pregunta a diario qué es lo más urgente que necesitan para tratar de solucionar los problemas con los que se encuentran actualmente.

José Antonio y su hijo Andrés son los encargados de establecer los contactos y, según ha relatado el padre del ex internacional español, los sanitarios albaceteños les reclaman "mascarillas FP2, material impermeable para hacer batas, guantes y geles hidroalcohólicos".

"Hemos tratado de comprar respiradores, pero es muy difícil conseguirlos porque hay una gran demanda. Seguiremos intentándolo porque tener o no tenerlos puede causar muertes", señaló.

El padre de Andrés Iniesta no quiso revelar la cantidad de material que están solicitando. "No vamos a hacerlo público porque no queremos publicidad; cuando tengamos un vino llamaremos a los medios para darlo a conocer, pero ahora solo pretendemos ayudar y pedir lo que los profesionales sanitarios nos dicen que necesitan", finalizó.