Iniesta y De Jong, los referentes de Pedri

Pedri tiene todas las papeletas para encajar en el Barça. Le gusta el juego de toque, lo practica sobre el campo y sus referentes son un espejo en el que mirarse. En una entrevista con 'Mundo Deportivo', analizó profundamente su fichaje por el club 'culé'.

"Mi primera referencia es Andrés Iniesta. Me encanta su fútbol y lo listo que es dentro del campo. Para mí, cómo juega es arte. Y, ahora, me encanta Frenkie de Jong y me fijo mucho en él. El fútbol de Setién es el que me gusta practicar. Me encanta el juego asociativo y posicional y que el Barça tenga un entrenador así porque creo que me puede ayudar a mi manera de jugar", dijo.

"Mi abuelo, mi padre y toda mi familia han sido siempre muy del Barcelona y me han inculcado el sentimiento 'culé'. Imagínate la alegría que me dio cuando me llamó el Barça. Al principio, no se lo creían, como yo. Estaban en shock, se pusieron todos muy contentos", desveló.

Y profesó su amor por el equipo: "Desde que vi el Barça, no dudé. Siempre lo había querido. Que te llamen otros te enorgullece, pero el Barça es el equipo de mis sueños y firmaría con los ojos cerrados otra vez. Es el club por el que siempre he querido fichar, ha sido el club de mis sueños desde pequeño".

Respecto a cómo se adaptó a Segunda, contestó: "Al principio, noté la diferencia porque la gente es mucho más fuerte, más rápida, y con más ritmo, pero, si tienes juego y cabeza, todo es más fácil. Me adapté y, cuanto más jugaba, más a gusto estaba. Se trata de tener cabeza y pensar más que el rival porque, por fuerza, no los ganaré".

¿Y qué tal lleva la cuarentena? "El parón nos ha fastidiado, pero estoy con muchas ganas de volver. Dependerá de lo que diga el Gobierno, pero espero que pase rápido y que podamos entrenar y jugar, que es lo que más nos gusta. Ahora, me levanto y me pongo con los ejercicios que nos pasa el preparador físico. Nos envía un video explicativo y sigo la rutina".