Iniesta y la carta más profunda a su mujer: "Fuiste grande cuando perdimos a nuestro hijo"

El documental sobre el histórico gol de Iniesta se estrenará el 23 de abril, fecha marcada en el calendario para revivir aquel gol del ex jugador del Barcelona que le concedió a España la Copa del Mundo.

Pero no solo irá de goles y fútbol el documental que se estrenará en la plataforma 'Rakuten TV'. Según ha publicado 'El Mundo', también se verá al Iniesta más personal.

El diario español ha publicado la emotiva carta que el jugador del Vissel Kobe le escribe a su mujer Anna y que ella misma se encarga de leer en el largometraje.

"Querida Anna, me resulta muy difícil expresar en unas líneas todo lo que despiertas en mí, como pareja, como mujer y como madre de nuestros hijos. Los primeros encuentros, los viajes, las reuniones familiares, el nacimiento de nuestro terremoto, nuestra boda en aquel día mágico... Pero es sobre todo en las horas amargas donde me has demostrado que eres especial. Eres única, eres valiente, tienes un corazón enorme", escribe Iniesta.

"Te doy las gracias por la entereza que siempre has tenido, por lo grande que fuiste cuando nos dieron la noticia de que habíamos perdido a nuestro hijo. No todos consiguen superar situaciones tan delicadas, Ana, y tú lo hiciste. Eso nos hizo mejores, y desde entonces pienso que un ángel nos acompaña. Y es sólo el principio, porque a tu lado, lo mejor está siempre por llegar", sentencia el fútbolista.