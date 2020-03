Iniesta y Samper explicaron cómo se vive el COVID-19 en Japón

La crisis sanitaria por el COVID-19 ha provocado el colapso en el mundo del fútbol. Pasó de China a Italia y de ahí a España, con otros países con menos casos, como es Japón.

"La situación es muy incómoda, la vivimos con angustia y preocupación. Tenemos que hacer caso a todas las precauciones que nos recomiendaan los profesionales", aseveró Iniesta en 'Inside SportsBusiness'.

El manchego explicó no solo el día a día como persona, sino también como futbolista. "No solo es entrenar sino cómo entrenas. Lo que da entrenar en un campo de fútbol no es igual que hacerlo en casa o en el jardín. Los estados de forma tienen mucho que ver. Ahí tienen un gran papel los preparadores físicos", explicó.

En los mismos términos habló Sergi Sampder. "Aquí por suerte seguimos entrenando con normalidad, pero la liga está parada desde hace unas semanas. Nos recomiendan no salir mucho a la calle, aunque aquí el virus no está afectando tanto", sentenció.