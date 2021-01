Íñigo Martínez, baja ante el Getafe por una lesión muscular

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha adelantado, en la rueda de prensa previa al encuentro, que Íñigo Martínez, ausente el jueves en Copa en Ibiza por una lesión muscular, será baja este lunes en el partido liguero frente al Getafe en San Mamés.

"Iñigo no estará disponible. No ha podido entrenar porque le persisten unas molestias en el sóleo. Aunque no creemos que sean de gran importancia no queremos correr ningún riesgo", dijo el técnico asturiano sobre "un jugador importante" para su equipo, un central "internacional y que aporta un carácter competitivo enorme".

El sustituto del de Ondarroa será, como en la prorroga de la final de la Supercopa y en Ibiza, Unai Núñez, quien marcó el gol en el descuento que clasificó al Athletic para octavos de final.

En cambio, a la espera de lo que ocurra en los entrenamientos de esta tarde y el de mañana de activación en la mañana del partido, dio por segura la convocatoria de Yuri Berchiche, que se perdió la Supercopa por una lesión también muscular, pero que reapareció en Ibiza unos minutos y ha "entrenado con normalidad" desde entonces.