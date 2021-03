"Íñigo va a viajar, está disponible hasta que nos digan lo contrario"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, cree que su trabajo de cara a la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey que les va a enfrentar al Levante es "muy sencillo" porque la "motivación" de sus futbolistas "va a ser máxima" y, además, "solo vale ganar" después del 1-1 de la ida.

"Es sencillo. Me voy a tener que desgastar muy poco en el aspecto emocional. Muchos jugadores tienen experiencia en este tipo de partidos, tenemos orgullo y ambición y sabemos que la plantilla puede pasar a la historia. Yo me fijaré más en los aspectos del juego que nos lleven a ganar", subrayó el técnico asturiano en la rueda de prensa previa al encuentro.

Marcelino admitió que la cita es "muy importante" y "diferente" al resto de partidos, pero añadió que está "tranquilo" y que personalmente lo encara "con naturalidad" porque considera que "no conviene obsesionarse".

"Lo importante en este momento es estar. Somos unos afortunados porque producto de nuestro trabajo hemos llegado hasta aquí y no pienso mucho en lo que puede suponer una victoria", explicó Marcelino antes de recalcar que "está fuera de toda duda" que su equipo "lo va a dejar todo para intentar ganar".

El asturiano incidió en que esa necesidad de ganar o empatar a más de un gol para pasar a la final hace que su propuesta sea "sencilla" y semejante a las de los dos últimos partidos con el Levante en los que el Athletic fue "superior" y tuvo "muchísimas más llegadas y ocasiones" para acabar empatando a uno en ambos.

"Debemos tener una lectura correcta del juego, ambición, personalidad, carácter y saber que tenemos que ganar. Tenemos que estar muy atentos, decididos, seguros y convencidos en las áreas, evitar errores que el rival pueda aprovechar como sucedió en la Liga y estar certeros y precisos en el área rival", reflexionó.

También se refirió a la sanción de cuatro partidos a Íñigo Martínez por su acción con Sergio León: "Es una situación evitable, pero no punible. Se ve que no hay una fuerza tan ostensible para que se vaya al suelo, se tocan la mejilla, pero sin más. Íñigo va a viajar y hasta que se nos digan lo contrario, que creemos que no va a ser así, está disponible".

Considera además que "no va a haber sorpresas" en el planteamiento de su rival porque el Levante "se mueve en diversos sistemas de juego" e "incluso durante los partidos los cambia".

"Podemos marcar en el minuto 1, en el 90 o el 60. Nos basaremos más en la idea de juego y en ser continuos en esa idea. Cada minuto que pase no es un minuto menos de vida que nos queda porque el cualquier momento puede aparecer el gol. Lo importante es estar seguros de lo que hacemos y tener esa decisión para afrontar cada acción con la ambición y la ilusión de ganar", concluyó.