Insúa, contra Ibrahimovic: "No era buen compañero, por eso se fue"

Emiliano Insúa llegó al vestuario de Los Angeles Galaxy al tiempo que Zlatan Ibrahimovic lo abandonó. Y al llegar, según denunció en 'Club947', se encontró que el legado humano del sueco no fue precisamente el mejor.

"No le conozco como persona, pero me han dicho que tiene una personalidad extraña. Cuando llegué me dijeron cosas bastante privadas que no sería correcto decir. Dicen que no era buen compañero y por eso se fue", reveló el futbolista argentino.

"Como jugador fue muy bueno", quiso acotar Insúa, "pero no era un gran compañero", terminó insistiendo el ex del Atlético de Madrid.

Recientemente, otro ex compañero de Ibra en Estados Unidos, Joao Pedro, le criticó por su arrogancia.