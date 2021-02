"Intentamos fichar a Suárez en el PSG, pero prefirió al Atlético"

Tuchel quería a Luis Suárez en el PSG cuando él era el entrenador -la información se filtró, aunque esta es la confirmación de boca del técnico- y contó qué salió mal en la rueda de prensa previa al partido de Champions de su Chelsea ante el Atlético de Madrid, equipo actual del uruguayo. El motivo de su no llegada fue que prefirió quedarse en España.

"Había la posibilidad de que iba a dejar el Barcelona. Estábamos interesados en fichar a uno de los mejores delanteros del fútbol mundial. Lo intentamos, pero prefirió quedarse en España y fichar por el Atlético. Creo que es un delantero de nacimiento. Tiene esa cualidad que tienen todos los delanteros. Siempre quiere demostrar sus ganas de marcar, marcar y marcar. Conocemos sus cualidades y trataremos de pararle", aseguró.

Sobre si lo incorporaría como 'blue' ahora, explicó: "No lo sé. Fue un momento, fue un momento concreto. Quizás habría encajado bien en París, pero, ahora, las cosas son diferentes. No vale la pena pensarlo. Es probable que no lo planteemos".

Acerca de si la prioridad del PSG actualmente es ganar la Champions, precisó: "Mi prioridad es muy sencilla: es el próximo partido. Nunca ha sido diferente y nunca cambiará. Eso es lo que le pido a todos mis jugadores y todos mis equipos. Damos el 100% del esfuerzo. Algunas veces, nos sale mejor; otras, peor".

Respecto a cómo ha cambiado tras llegar al Chelsea, dio su perspectiva: "Ha cambiado mi visión porque creo que la visión del entrenador cambia dependiendo de dónde uno trabaja. Tienes que adaptarte a la cultura del país. Este es mi trabajo. Me da motivación. Es un poco diferente cambiar de clubes durante la competición".

"Llevo tres semanas en Londres. Cogí esta oportunidad y no me arrepiento de nada. Estoy centrado en el Chelsea al 100%, por eso no me parece extraño ir a Bucarest con mi equipo. Nos enfrentamos a un gran Atlético, pero ese es el desafío que tenemos", añadió.