Intentan asaltar con dos cuchillos al portero del BeSoccer CD UMA Antequera

Fue un minuto, pero el más largo de su vida. Juan Antonio Conejo Bernal 'Cone' es el portero del BeSoccer CD UMA Antequera, y días atrás pasó un susto mayúsculo cuando sufrió un intento de apuñalamiento en la localidad malagueña de Coín.

El guardameta del equipo de la LNFS volvía de ver un partido de fútbol cuando le dejaron a 50 metros de su casa. Una distancia corta, pero suficiente para que un individuo de menos de 30 años le intentara atacar.

Este llevaba un cuchillo en cada mano y le dijo "te voy a matar, te voy a matar", tal y como relataba Conejo para 'Málaga Hoy'. La suerte quiso que pudiera escapar ileso de su ataque y refugiarse en casa antes de llamar a la Policía.

"Él iba tocado y llevaba la pulsera de presos que han salido de la cárcel puesta. No duró más de un minuto, pero se me hizo eterno. Pensé: 'Que pase lo que tenga que pasar", explicó en otra entrevista en 'El Desmarque'.

"Me quedo en estado de shock. Me lo encuentro de golpe, a un metro. Se vino el muchacho para mí, me intentó dar una puñalada. Lo pude esquivar porque fue rápido. Me dio en la parte izquierda del tórax, pero me rozó, no me llegó a pinchar", continuó.

Tras recibir el ataque, cuenta Conejo que la policía tardó entre diez y 15 minutos en detener al asaltante. "Me entró una presión en el pecho, ansiedad. Después de todo lo que pasó, el muchacho me pidió tabaco", añadió sonriente.

Eso sí, el portero no le guarda rencor: "Lo que espero es que se reintegre con la sociedad, que cumpla lo que tenga que cumplir, porque no lo ha hecho bien pero no le tengo rencor. Que piense y que eche cabeza, que cuando salga lo haga para disfrutar la vida, que es muy bonita".