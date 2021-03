"Intentaremos retener a Haaland el máximo tiempo que podamos"

Mientras Europa alucina con Erling Haaland y los gigantes ambicionan con ficharle, el Borussia Dortmund confía en retenerle un tiempo más. Así lo aseguró Michael Zorc, director deportivo de los amarillos.

Entrevistado por 'Die Welt', dejó clara la postura del club: "Si algún día decide dejarnos, solo se lo plantearía por unos pocos equipos. Pero trataremos de retenerle el máximo tiempo que podamos".

Por las manos de Zorc pasaron jugadores como Lewandowski o Dembélé, pero parece que lo de Haaland le ha dejado especialmente impresionado. "No he visto a nadie como él y podemos buscar en cualquier club de Europa", aseveró.

"Será difícil encontrar a alguien de su edad que tenga unas actuaciones tan consistentes y efectivas como las de Erling. Con 20 años, ya lleva más goles en la Champions League que Cristiano Ronaldo o Leo Messi a su edad. Eso es extraordinario", continuó.

Finalmente, cuestionado por las ambiciones del club, Zorc no contempla salir de la élite continenta: "No queremos jugar los jueves en la Europa League. No queremos tener que entregar nuestra tarjeta de visita de la Champions".