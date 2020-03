"Intento aprender de Benzema, es un delantero exquisito"

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', el jugador del Betis Borja Iglesias quiso hacer un repaso a la actual temporada que está viviendo el conjunto andaluz, de cara a la visita del Real Madrid este domingo.

Los blancos, líderes de la clasificación, visitan el Benito Villamarín y Borja Iglesias espera poder reencontrarse con el gol, ya que tan solo ha podido anotar tres tantos en lo que va de curso.

"Siempre es bonito jugar ante un equipo así. Pero en la situación en la que estamos, aún con más ganas de afrontarlo y de sacar un resultado positivo", explicó de cara al intenso partido.

Borja Iglesias tan solo ha celebrado tres tantos en la presente temporada: "Nunca he vivido una campaña en la que marcase tan pocos goles, pero no me obsesiona. Tengo la suerte de ser un tipo de delantero que, aunque vivamos del gol todos, hago más cosas. Intento hacer todo lo que se me pide en defensa y en ataque. El gol llegará, tengo ganas de marcar muchos".

"Nunca he metido menos goles, solo cuando no jugaba al fútbol, desde los cuatro años. Cada temporada es un mundo. También es difícil anotar en Segunda B, cada situación la vives de diferente manera. Queda tiempo y confío en el trabajo para que pueda cambiar. Creo que el mínimo fueron once en el Celta B", añadió.

Y explicó en relación a los 30 millones de euros que costó: "Cuando haces un desembolso de este tipo, es importante que sea correspondido. Estoy seguro de que cuando acabe mi etapa en el Betis no se va a hablar del dinero. Me está costando más tener ocasiones que otros años y eso es lo que me preocupa. Sé que si se dan las ocasiones, las acabaré metiendo".

También tuvo tiempo el verdiblanco de hablar de Benzema: "A mí me parece un delantero exquisito, buenísimo en lo que aporta al juego ofensivo del Madrid aparte del gol. Pero los delanteros convivimos con estar cuestionados si no marcamos. Seguro que Karim le da vueltas también a eso, pero técnicamente es espectacular. Intento aprender de él".

"Cuando veo fútbol casi siempre es para ver delanteros, más que para ver el partido en sí. Fernando Torres, Drogba, Fernando Morientes... Cada año sale uno que me gusta, me fijo e intento aprender. Disfruto viendo a otros puntas. Lo he hecho toda la vida. Siempre me han llamado la atención", sentenció.