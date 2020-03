Intentó cambiar la camiseta con Ibra por dos veces, y se quedó con las ganas

Dicen que el que la sigue, la consigue. Pero este no es el caso. Tomás Martínez lo intentó dos veces, y obtuvo el mismo resultado en las dos. Y no habrá una tercera, porque Ibra se ha ido de la MLS.

El jugador argentino, formado en River, intentó en dos ocasiones hacerse con la camiseta de Ibrahimovic. Dos intentos que fueron en vano, tal y como explicó en 'TyC Sports'.

"En 2018, ellos tenían que ganarnos para clasificar al 'play off' y se quedaron fuera porque le ganamos 3-2 después de que estuvieran 2-0 arriba. Y el año pasado les volvimos a ganar, sobre el final de la Liga. Se la volví a pedir y no me la dio", explicó Tomás Martínez.

Comentó, en tono jocoso que quizá como le había ganado los dos partidos, Ibrahimovic le había cogido manía. "Se la pedí dos veces y en ambos partidos le habíamos ganado, me debe tener un poquito de bronca", dijo.

De quien sí consiguió la camiseta fue de Andrea Pirlo. "Era uno de sus últimos partidos. Cuando terminó, vi que cuatro o cinco lo habían ido a buscar. Y como él me marcaba, le dije: '¿Me cambiás la camiseta? Change..", relató.

"Y él en español me dijo que me la daba en el vestuario, pero le pedí que me la diera ahí. Si llegaba al vestuario me la quitaban otros, seguro", añadió Tomás Martínez, entre risas.