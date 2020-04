Eden Hazard, el fichaje estrella del Real Madrid esta temporada, no ha podido serlo por ahora. Para él, lo único bueno del confinamiento es que le está dando tiempo para recuperarse bien de su última lesión y garantizarse el mejor estado de salud a su retorno. Sin embargo, hay algo que le está costando mucho cumplir.

Medio en broma y medio en serio, y con esa nube del exceso de peso que él mismo reconoció cuando llegó al Real Madrid, contestó en una entrevista con 'RTBF' lo que le cuesta mantener la dieta estando todo el día en casa.

"¡Para mí también es complicado! Pero intento no comer mucho, intento no ir mucho a la despensa a por bollos, que la tengo aquí al lado, pero no es fácil", confesó entre risas.

El atacante blanco, ya más en serio, contó cómo va la recuperación de su última dolencia, que incluso precisó de intervención quirúrgica. "Sigo mucho el trabajo con el fisio online. Ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Comenzamos el trabajo hace diez días, pero está ahora en su casa y me envía vídeos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa", avanzó.

Además, Hazard contó lo que realmente le preocupa del COVID-19: "No tengo miedo de coger el coronavirus, sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. Pero no me da miedo, aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa".

El ex del Chelsea casi ejerció como periodista para explicar al medio belga cómo está la situación en España. "Por lo que vemos aquí en Madrid en las noticias, no es algo terrible. Pero bueno, hace bueno y nosotros tenemos un jardín. Creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín y los niños siguen el colegio por internet. Pero, cómo digo, no nos podemos quejar", relató.

Y aunque disfruta de la compañía de sus hijos, ahora mismo no puede jugar mucho al fútbol con ellos. "No puedo enseñarles mucho porque como quien dice voy con una pierna y media, pero trato de que mejoren de todos modos un poco la técnica".