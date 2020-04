"Intento que el coronavirus no me me mande para arriba"

Kempes se encuentra en Estados Unidos confinado para tratar de evitar el COVID-19. La leyenda del Valencia es consciente de que, de contraer la enfermedad, su salud se podría agravar por las patologías previas.

"Intento que no me contagie y me mande para arriba. La fecha que me dijo el de arriba la voy a tratar de estirar un poco más", bromeó el ex delantero argentino sobre el COVID-19 a 'Olé'.

Precisamente la pandemia por el coronavirus ha frenado a todo el mundo del fútbol, que trata de buscar fechas para la vuelta. "No puedo creer cuando hablan de volver, de programar fechas y demás. ¿Acaso los jugadores no se pueden contagiar? Hay que cuidar a todos", recriminó Kempes.

El ex delantero también habló del mejor partido de Argentina en los últimos años. "La final ante Alemania en 2014. Se desperdició una gran oportunidad para esa camada de grandes jugadores. En los últimos diez años era de las mejores seleciones que tuvimos. Creo que al estar tanto tiempo juntos se hicieron muy amigos y los terminó perjudicando. Eran grandes jugadores", explicó.

Kempes, además, se refirió a varios jugadores que han vestido la 'Albiceleste': "Leandro Paredes es un gran jugador, pero es un cable pelado. Es un chico que te puede dejar con diez en cualquier momento. Mascherano es una de las grandes figuras que tuvo Argentina y el fútbol mundial".