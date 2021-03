"Intento ser consciente de mi rol, pero llevo fatal ser suplente"

Su tiempo ha pasado. A sus 39 años, Joaquín sabe que está en la recta final de una carrera que por momentos parecía que nunca iba a terminar. Esta temporada solo ha sido 12 veces titular, y la última fue el primero de febrero.

Le duele verse en el banquillo. Así lo ha confesado, en una entrevista para los medios oficiales del Betis. "Yo lo llevo fatal. Intento ser consciente de mi rol, de mi etapa, que tengo que estar también para otras cosas pero a la vez creo que lo que me hace estar aquí, competir y ser uno más es ese compromiso personal que tengo conmigo mismo y con el club por lo que significo", comentó.

"Querer estar ahí es lo que me hace poder jugar pero yo entreno, trabajo para ser titular y eso es lo que en cierto modo me hace competir a este nivel. Si no, yo haría años que estaría en mi casa"; añadió Joaquín.

Se mostró predispuesto a aportar su granito de arena. "Yo entreno para jugar y sé que no puedo jugar siempre y mi rol tiene que ser otro pero la alineación está en manos del cuerpo técnico. Yo entreno todos los días para ser importante y para poder ayudar a mi equipo y seguir disfrutando", comentó también.

"Y cuando no juego pues lo entiendo perfectamente pero me sigue doliendo interiormente", insistió el incombustible extremo verdiblanco.

Eso sí, no reprocha nada a un Pellegrini al que tiene bien calado. "A Pellegrini le conozco de la etapa mía de Málaga y es un tío que sabe perfectamente a lo que quiere jugar, que define muy bien su equipo, su filosofía", reconoció.

"Ha sido capaz de darle ese equilibrio y esa rentabilidad a un equipo que desgraciadamente venía de un año complicado y donde afortunadamente Manuel con su experiencia y los años que lleva entrenando ha sabido darle lo más importante, que es la tranquilidad y la confianza que transmite a cada jugador", señaló.

Pero es su forma de ser la que le permite seguir al pie del cañón. "Mi rebeldía y mi afán de querer jugar siempre es lo que me hace poder ser uno más dentro del plantel. Yo lo primero que soy es futbolista del Betis y es mi primer objetivo", espetó.

"Con esa mentalidad y alegría vengo todos los días a entrenarme. Ya con 39 años hay momentos que puedes tener muchas dudas pero yo en ese aspecto lo tengo claro. El día que me levante y se me pase por la cabeza o vaya a entrenar con menos alegría igual digo que ha llegado mi momento", dijo, para finalizar.