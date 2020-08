Inter Miami y Atlanta United protestan contra el racismo y suspenden su partido

El racismo vuelve a tener presencia en el deporte. La brutalidad policial tras los disparos a Jacob Blake, de raza negra, ha encendido a todos en Estados Unidos.

La NBA y la MLB decidieron suspender sus partidos, mientras que la MLS decidió seguir adelante. El Orlando-Nashville se jugó, pero no el Inter Miami-Atlanta United.

Ambos equipos salieron al césped vestidos de corto para protestar contra el racismo y eso llevó a los clubes a suspender su partido. Habrá que ver si toda la jornada no se acaba suspendiendo.

Bonito gesto de Inter Miami y Atlanta, que en sus perfiles sociales publicaron un comunicado explicando el por qué de esta situación.

Inter Miami and Atlanta United stand together in solidarity as they boycott their match tonight. pic.twitter.com/AuJDSbNvQ1