"¿Interés del Barça en enero? Dejo el interrogante"

Joselu (29) está impresionando en el Alavés como pareja de Lucas. El atacante, que ya lleva nueve goles, dio una entrevista para 'AS' y habló de su buena racha y del interés de otros clubes.

"El Deportivo Alavés confió mucho en mí. El principio costó, pero la plantilla se ha adaptado a lo que pide el míster. Personalmente, me encuentro muy bien. He encontrado mi madurez y he aprendido de todas mis experiencias", afirmó al hablar de su temporada.

"Ojalá marque muchos más goles. Estoy disfrutando mucho porque el club me ha dado lo que necesitaba. La ciudad es increíble y estoy disfrutando como un niño pequeño", añadió, explicando que empezó como portero.

Joselu también habló de la dupla que forma con Lucas: "Con Lucas tengo una relación especial y nos entendemos con una simple mirada"

"Es un privilegio jugar a su lado. Mi primer partido fue especial ante el Levante, donde metí gol de cabeza. Había mucha presión porque quería empezar bien. El día contra el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Madrid... el equipo peleó mucho", recordó.

El onubense destacó lo centrado que está en el Alavés al ser preguntado por el interés de otros equipos: "Yo estoy muy centrado aquí con estas finales que nos quedan y quiero conseguir el objetivo cuanto antes"

"Si un equipo me quiere ya dependería del club, de que me ponga en venta y de analizar esa situación. Me quedan dos temporadas y el fútbol da muchas vueltas, aunque ahora estoy centrado 100% en el Alavés"

Eso sí, no quiso aclarar si el Barcelona preguntó por él en enero. "Bueno, lo dejo en interrogante", apuntó.

"La Premier y la Bundesliga me marcaron mucho. Al fin y al cabo, siempre aprendes de todas las experiencias. Hice goles y me curtí como delantero", afirmó, recordando también que acabó con más de 30 goles en su etapa en el Castilla.