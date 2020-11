"Invito a los críticos a que quiten el vino y el café de la mesa"

El Inter de Milán, después de esa dura derrota ante el Real Madrid en Champions, se encontró con un resbalón en Liga frente al siempre difícil Atalanta. Por ello, Antonio Conte no entendió en rueda de prensa a aquellos que cargaron contra el cuadro 'nerazzurro' por una supuesta falta de actitud.

"No nos faltó carácter competitivo en la Champions, solo un buen resultado. Esta vez hicimos lo mismo frente al Atalanta, otro equipo fuerte. Para ello fue difícil jugar contra nosotros", aseveró Conte, visiblemente enfadado ante los medios.

"Le digo a esa gente a que quite el vino y el café de la mesa. El Atalanta tiene defensas muy duros. Antes teníamos que venir aquí con casco, pero no fue el caso. En el gol hubo un momento de confusión y eso no puede suceder. Un año después, el Inter vuelve a dar miedo", recordó.

De nuevo, el equipo de Milán perdonó demasiadas ocasiones, algo a resolver para Conte: "Tuvimos la oportunidad de volver a cerrar el partido, nos faltó el instinto asesino que nos permitiera llevarnos la victoria a casa. Los chicos lo hicieron bien desde todos los puntos de vista. Tuvimos seis bajas por el coronavirus, más los lesionados. Es inevitable que cuando te encuentras con este tipo de situaciones algunos tengan que jugar mucho y eso lo pagas con cansancio. Alguno estaba un poco cansado, los chicos no tienen forma de descansar. La temporada va a ser difícil para todos".

Ahora, Conte estará en vilo durante el parón de selecciones para evitar más bajas: "Ahora es de esperar que no pase nada y que todos los internacionales regresen bien. Tras el parón, tenemos diez partidos cada tres días. Y no serán paseos por el parque".