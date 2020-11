Inzaghi se posicionó con el club: "Luis Alberto será justamente multado"

La Lazio multará a Luis Alberto después de que el español levantara la voz contra su directiva. "Compran cosas y no nos pagan", dijo cuando le preguntaron por el nuevo avión adquirido por la entidad en el pasado mes de septiembre.

También podría quedarse fuera del equipo ante el Crotone, tal y como apuntaba 'Il Messaggero', aunque esto no lo reveló un Simone Inzaghi que sorprendió al posicionarse del lado del club al valorar en rueda de prensa las palabras del futbolista.

Para el preparador de la Lazio, el ataque a la directiva de Luis Alberto estaba fuera de lugar. "Será justamente multado por el club, sabe que ha hecho una tontería", espetó Inzaghi, que inicialmente trató de evitar que el centrocampista fuese apartado.

"En el aspecto personal ha sido una semana difícil para él, pero profesionalmente ha trabajado bien y estoy contento", agregó el técnico 'laziale', que se limitó a decir que decidiría en otro momento el equipo para no revelar la ausencia o no de Luis Alberto.

Por su parte, el propio centrocampista de San José del Valle se disculpó públicamente: "La cagué, pero lo he dado todo y siempre lo haré. Mientras esté aquí, no sé si un año, dos o cinco, lo daré todo. Pido disculpas a las personas que se sintieron ofendidas, no era mi intención".