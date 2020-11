Inzaghi zanjó el 'caso Luis Alberto': "Ha respondido en el campo"

Simone Inzaghi, técnico de la Lazio, aseguró que habló con el centrocampista español Luis Alberto y que éste "está sereno", en referencia a la reciente polémica que protagonizó el jugador al criticar a la directiva del club por invertir en un avión privado y no pagar a tiempo los sueldos de los futbolistas.

"En estos años Luis Alberto ha demostrado lo importante que es para nosotros, el sábado (contra el Crotone) ha dado una gran respuesta en el campo", afirmó Inzaghi en la rueda de prensa de la víspera del encuentro de la Champions League contra el Zenit San Petersburgo.

"Esperemos que haya confirmaciones también fuera del campo, pero yo no tengo dudas. Hablé con Luis Alberto y está sereno", agregó el técnico italiano.

La Lazio anunció la semana pasada que multaría a Luis Alberto después de que el centrocampista publicara unos mensajes polémicos en redes sociales referidos a unas decisiones económicas de la directiva.

"Muy bonito todo, pero ¿cuándo cuidamos lo de dentro? Aparentar", fue el mensaje publicado por Luis Alberto en su cuenta de Instagram, acompañado por una cara enfadada, poco después de que el Lazio presentara su nuevo avión privado personalizado con los colores del club.

Luis Alberto, al darse cuenta del revuelo mediático de sus afirmaciones, pidió perdón de forma inmediata: "Siempre he dicho lo que pienso. El dinero no es todo y es un momento difícil. No lo dije solo por mí, lo dije por todos, quiero que la Lazio trabaje para el bien de todos. Soy el primero en asumir mis responsabilidades, he hecho una tontería".

Inzaghi le alineó de titular en Crotone y el español jugó un partido de alto nivel en la victoria por 2-0 en el estadio Scida. El técnico italiano también le elogió por su aportación en la rueda de prensa de este lunes, aunque en Italia algunos medios, como 'La Gazzetta dello Sport', aseguran que es posible que la directiva decida vender a Luis Alberto este año.

El periódico milanés señala a Juventus, Inter de Milán y Everton como posibles clubes interesados. El presidente del club, Claudio Lotito, y el directivo Angelo Peruzzi han tenido recientemente un altercado sobre el tema de Luis Alberto.