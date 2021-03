Con apenas 21 años, Todibo está tratando de hacerse un hueco en el Niza. El zaguero, cedido por el Barcelona, busca una oportunidad para intentar sentirse de nuevo futbolista.

En el cuadro azulgrana, el francés apenas ha disputado cinco partidos (326 minutos) y su sueño no es otro que regresar a 'Can Barça', algo que ahora mismo está complicado.

De hecho, Todibo, en una entrevista concedida al diario 'L'Équipe', admitió que no se ganó el sitio por culpa suya: "Me faltó humildad, seriedad y profesionalidad. No sé quién me creía que era".

"Ir al Barça y no jugar es una mierd*. No ayudé al equipo, gané una Liga, pero es falso en realidad. ¡Jugué cuando habíamos ganado el título! Prefiero ponerme la camiseta del Sedan y jugar que ir a Barcelona y no jugar. Además, tienes menos críticas", añadió.

Por último, el defensor galo afirmó que lle va a dar la vuelta a la tortilla. "Lo hago lo mejor que puedo, no para que la gente diga que he cambiado, sino porque me hace sentir bien. No debes prestar atención al juicio de los demás en el fútbol, de lo contrario rápidamente caes en una depresión. Soy yo quien me valoro", concluyó.