Iraola afronta el duelo del Cartagonova como una oportunidad para mejorar

El Rayo Vallecano se enfrenta este sábado al Cartagena en la vigesimoquinta jornada de LaLiga SmartBank. Los rayistas afrontan la cita tras perder frente al Tenerife (0-1).

Andoni Iraola, entrenador del cuadro rayista, analizó el duelo en rueda de prensa: "Cuando pierdes y no haces un buen partido, como fue nuestro caso el otro día, es una buena oportunidad para mejorar cosas. Este encuentro será diferente, pero las derrotas sirven para darte cuenta de las cosas que no se están haciendo bien e intentar corregirlas y que no se vuelvan a producir".

Sobre el Cartagena, reconoció: "Ha cambiado muchísimo desde la primera vuelta. Ha cambiado el entrenador, ha hecho unos ocho fichajes en el mercado invernal que están participando... El equipo es totalmente distinto".

"En defensa ha hecho incorporaciones que le dan otro nivel, estaba siendo algo que les había lastrado. Ofensivamente ha hecho goles todo el año y lo seguirá haciendo porque tiene muchos futbolistas de nivel y con experiencia en Primera. Saben lo que hacen", agregó.

También habló sobre las bajas de Catena y Óscar Trejo: "Son jugadores que tiran del equipo en momentos de los que el rival te llega dos o tres veces y se genera cierto nerviosismo".

"Son futbolistas con personalidad. En el vestuario tenemos efectivos con experiencia y personalidad, a ver si podemos suplir esas bajas porque es verdad que son jugadores importantes", concluyó Iraola.