Iraola dijo del VAR que condiciona los partidos "para bien o para mal"

El Rayo se llevó los tres últimos puntos en juego. Los de Iraola se impusieron al Logroñés y, tras el encuentro, el técnico del conjunto vallecano analizó el choque.

El Logroñés se adelantó en el marcador con un tanto de penalti de Bogusz que en solo siete minutos remontó el Rayo con goles de Antoñín y Unai Medina en propia puerta.

"No empezamos bien el partido, independientemente del penalti, y al final lograr la victoria es importante porque veníamos de perder ventaja en dos partidos. Ahora tenemos un parón largo y poder afrontarlo con una victoria es importante", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

El técnico vasco, que en ocasiones ha mostrado su malestar con algunas decisiones arbitrales en lo que va de temporada, declaró que "el VAR condiciona mucho los partidos, para bien o para mal".

"Nosotros hemos incidido en que no nos descentre ni nos saque del partido y asumir lo que se decida. Con el cuarto árbitro, hemos tenido una comunicación fluida y, acierten o no, se agradece. Es algo que no nos tiene que sacar de nuestro trabajo", confesó.

La principal novedad en el once titular del Rayo fue la presencia bajo palos del portero francés Luca Zidane. "Sabemos que con el pie tiene mucho nivel y nos da mucho en salida de balón y en los inicios. Hoy no ha tenido trabajo, quitando el penalti, pero tengo tres porteros de nivel y cualquiera que juegue puede hacerlo bien. Veremos como lo manejamos a partir de ahora", concluyó.