Iraola no reservará nada para la Copa

Mirandés y Girona se enfrentan este domingo en Anduva, en la trigésima jornada de LaLiga SmartBank. Los rojillos esperan ponerle fin a la racha de ocho partidos seguidos sin conocer la victoria.

En la rueda de prensa previa al choque, el entrenador de los 'jabatos', Andoni Iraola, aseguró que no va a reservar a ningún futbolista para el duelo de este miércoles ante la Real Sociedad, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey.

"Tenemos a varios jugadores con los que no sabremos si contaremos este domingo. González será muy difícil, al igual que Sergio. Hay varios casos en los que soy más optimista, pero el que pueda jugar este domingo lo hará. No nos vamos a guardar a nadie para la Copa. Sacaremos el mejor once", expuso el entrenador del combinado rojillo.

Además, Iraola aseveró que, a estas alturas, pocas diferencias encuentra entre los rivales de cada fin de semana: "A medida que van quedando menos puntos, los partidos ganan en trascendencia. Estamos viendo que hay muy poca diferencia entre muchos equipos, por lo que cada punto es muy importante.

"Siempre digo que el partido más importante es el siguiente que jugamos. Estamos esperando un encuentro de una dificultad alta, del estilo al que jugamos ante el Zaragoza", añadió el técnico del Mirandés.

Asimismo, en referencia al Girona, confesó: "Es un equipo que va a exigir lo mejor de nosotros. Ante rivales potentes creo que estamos compitiendo bien, porque nos dan la opción de robar balón. Nos exigirán a nivel de unas cosas, pero también nos darán espacios para poder contraatacar".